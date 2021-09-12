Путин пошутил над судейством на олимпийском турнире по художественной гимнастике

Владимир Путин — о судействе художественной гимнастики на Играх: это же не военные учения

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» высказался о работе судей на турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Шесть минут считали. Счетоводы! Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», — пошутил президент. Он выразил уверенность в том, что российские гимнастки станут сильнее после скандала с судейством.

11 сентября Путин заявил, что лидерство России в художественной гимнастике сохранилось. Он добавил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио сражались достойно, несмотря на политизированные решения в адрес команды.

Победительницей турнира в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.