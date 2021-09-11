Путин оценил положение России в художественной гимнастике

Владимир Путин: лидерство России в художественной гимнастике для нас сохранилось

Президент России Владимир Путин высказался о лидерах в художественной гимнастике. Его слова приводит РИА Новости.

«Лидерство России в художественной гимнастике для нас сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены», — оценил положение спортсменок президент. Он добавил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио сражались достойно, несмотря на политизированные решения в адрес команды.

10 сентября Путин отреагировал на работу судей на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По мнению главы государства, действия арбитров не отвечали требованиям олимпийского движения. Он также призвал добиваться честной и прозрачной работы арбитров на соревнованиях.

Победительницей турнира в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.