Винер-Усманова отозвала из FIG возглавлявшую судей на Олимпиаде россиянку

Винер-Усманова заявила, что отозвала из техкома FIG россиянку Кузьмину, работавшую на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что россиянка Наталья Кузьмина не примет участия в выборах главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Ее слова приводит ТАСС.

Винер-Усманова заявила, что сначала федерация выдвинула кандидатуру Кузьминой, однако теперь отзывает, отметив, что замена в данном случае не предусмотрена. «Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила», — посчитала она.

Кузьмина возглавляла судейский корпус на Олимпийских играх в Токио. Победительницей турнира в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.

Российская сторона отправила FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В ответ федерация заявила, что положительно оценивает работу арбитров, и отказывается выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных.