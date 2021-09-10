Винер-Усманова назвала Олимпиаду политическим мероприятием

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила мнение, что Олимпийские игры стали политическим мероприятием. Об этом в пятницу, 10 сентября, передает ТАСС.

По словам тренера, судейство турнира по художественной гимнастике на Играх в Токио подчеркивает политизированность соревнований в целом. Винер-Усманова убеждена, что российских спортсменок намеренно оставили без золота.

«Мы 20 лет выигрываем Олимпиады, чемпионаты мира, за полтора месяца до старта Игр в Токио стали чемпионами Европы», — напомнила она и призвала спортивных чиновников «бороться за Россию».

Схожее мнение выразил и президент России Владимир Путин. Он негативно оценил работу судей в Токио и усомнился в том, что их действия отвечали требованиям олимпийского движения.

В индивидуальном многоборье россиянка Дина Аверина уступила золотую награду израильтянке Линой Ашрам. Таким образом, российская сборная впервые за 25 лет осталась без золота на Олимпиаде. Российские эксперты и спортивные чиновники заявляли о предвзятости судейства. В частности, такого мнения придерживается и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Российская сборная заняла пятое место в неофициальном медальном зачете по итогам Олимпиады в Токио. Отечественных атлетов опередили Великобритания, Япония, Китай и США.

