Путин оценил судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике

Президент России Владимир Путин отреагировал на работу судей на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, оценив ее негативно. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы государства, действия арбитров не отвечали требованиям олимпийского движения. Он также призвал добиваться честной и прозрачной работы арбитров на соревнованиях.

Во время соревнований в личном многоборье на Олимпиаде в Токио произошел судейский скандал. Золотую медаль завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам, которая обошла россиянок Дину и Арину Авериных, занявших второе и четвертое места соответственно.

Российская сторона подавала протесты на работу судей и во время, и после соревнований. Они не были удовлетворены результатами судейства. По мнению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, у арбитров стояла задача не допустить победы спортсменки из России.