Олимпийский чемпион Немов: Винер нужно устроить встречу с Израилем и решить, кто сильнее

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о решении сборной Израиля по художественной гимнастике сняться с чемпионата мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Бывший спортсмен посчитал, что после главного старта в жизни позволительно взять перерыв, поэтому не стоит клеймить израильтянок. Немов нашел способ разрешить конфликт между гимнастками из России и Израиля в том, чтобы провести соревнования среди спортсменок из этих двух стран. «Винер нужно устроить матчевую встречу между нашей сборной и сборной Израиля, собрать профессиональных судей и решить, кто сильнее. Почему нет?» — задался вопросом он.

4 сентября стало известно о пропуске чемпионата мира олимпийской чемпионкой в многоборье Линой Ашрам. Позже участвовать в соревнованиях отказалась вся сборная Израиля. Тренер команды Элла Самофалова заявила, что решение не связано с судейским скандалом на Играх в Токио.

Ашрам на Олимпиаде в Токио стала сильнее россиянок Дины и Арины Авериных, которые заняли второе и четвертое места соответственно. Российская сторона посчитала судейство предвзятым.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.