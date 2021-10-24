Гимнастка Мельникова прокомментировала лишение ее золота чемпионата мира

Гимнастка Мельникова о судействе на чемпионате мира: мое разочарование очень велико

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о судействе на чемпионате мира в Китакюсю. Ее слова приводит ТАСС.

«Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что сборная России подавала протест, но он был отклонен, из-за чего она лишилась золота.

Ранее 24 сентября старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство на чемпионате мира. Родионенко заявила, что судьи не засчитали Мельниковой один из выполненных элементов и отклонили поданный по этому поводу протест. По ее мнению, арбитры отняли у россиянки золото.

Ранее 24 октября Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ. Победительницей стала японка Маи Мураками. При этом изначально судьи поставили ее на второе место, однако сборная Японии подала протест, в результате которого Мураками получила 0,1 балла.