Бывший футболист сборной России объяснил отсутствие Дзюбы в национальной команде

У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина хороший выбор нападающих. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

Так игрок объяснил отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном составе сборной на ноябрьские матчи. «Не считаю, что он слабее кого-то из нападающих, но сейчас Карпин сделал выбор в пользу данных игроков», — добавил Комбаров. Экс-футболист сборной России также заявил, что не знает, в каких отношениях Дзюба находится с наставником команды сейчас.

Расширенный состав национальной команды для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября) был объявлен в понедельник, 25 октября. В списке присутствует 41 футболист, в том числе пять форвардов.

Дзюбы в списке нет. Игрок отказался приезжать на предыдущий сбор команды в октябре, мотивировав это недостаточным уровнем физической готовности.