Почетный президент РФС дал совет Дзюбе после его непопадания в сборную России

Колосков об отсутствии Дзюбы в сборной России: пусть публично заявит, что в хорошей форме

Нападающему «Зенита» Артему Дзюбе нужно дать интервью и заявить, что он находится в хорошей форме. Такой совет форварду дал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, слова которого приводит «РБ Спорт».

Функционер посчитал такой шаг логичным, так как ранее игрок публично заявлял, что находится в плохом физическом состоянии. «Впрочем, он должен подкрепить свою готовность делом. Пока не подкрепляет», — добавил Колосков.

Почетный глава РФС допустил, что в будущем Дзюба может попасть в национальную команду. По мнению функционера, игрок не исчерпал свой потенциал.

Расширенный состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября) был объявлен ранее в понедельник, 25 октября. В списке присутствует 41 футболист, Дзюбы среди них нет. В октябре нападающий отказался выступать за сборную, мотивировав это тем, что находится в плохой физической форме.