Почетный президент РФС оценил отставку главы РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» прокомментировал отставку главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина.

«В начале этого года клубы РПЛ единогласно переизбрали Прядкина на новый пятилетний срок. Что произошло за это время? Когда около полутора недель назад появилась первая информация об уходе Прядкина, я был удивлен. Это решение необъясненное. Ведь никто ничего не говорит: ни сам Прядкин, ни руководство РФС, ни руководители футбольных клубов. Какие именно были к нему претензии?» — оценил ситуацию Колосков.

Он отметил, что Ашот Хачатурянц, который назначен исполняющим обязанности президента РПЛ, занял этот пост по согласованию с РФС. «Наверняка у него будет своя программа развития лиги. Правда, мы ее нигде не видели, поэтому сложно сказать, какие изменения будут происходить. РПЛ прямого влияния на российский футбол не оказывает, а только создает предпосылки для этого, например, составляя календарь чемпионата России, да и тот согласовывается с РФС. Организация выполняет в основном техническую роль — проводит соревнования. У РПЛ есть еще право заключать телевизионный контракт на показ футбольных матчей. Но это также происходит под контролем РФС, который и отвечает за развитие российского футбола. Посмотрим, что будет происходить после смены главы РПЛ. Сначала нам нужно дождаться комментариев официальных лиц», — добавил Колосков.

Об отставке Прядкина с поста президента лиги стало известно ранее 5 октября. Прядкин работал в РПЛ с момента основания, с 2001 года. С 2007-го он был бессменным президентом лиги.

