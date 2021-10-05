Глава РПЛ подал в отставку

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, он заявил об этом на общем собрании организации. Исполняющим обязанности президента РПЛ будет глава судейского комитета чемпионата Ашот Хачатурянц.

О том, что Прядкин может покинуть свой пост, стало известно 29 сентября. Сообщалось, что клубы РПЛ остались недовольны бездействием руководства во время пандемии коронавируса, поэтому созрело решение о смене главы организации.

Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года. Он работает в структуре с ее основания.