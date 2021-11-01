Карпин назвал окончательный состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал имена футболистов, вызванных на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года против Кипра и Хорватии. Об этом сообщается в аккаунте сборной России в Twitter.

В окончательном списке присутствуют 29 игроков. Среди них четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

25 октября Карпин огласил расширенный состав сборной России. Он назвал фамилии 41 игрока. Среди них не было форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Специалист объяснил это решением тренерского штаба. Домашняя встреча с Кипром (11 ноября) и выездной поединок с Хорватией (14 ноября) станут последними и решающими для сборной России в квалификации мундиаля.

Россияне за два тура до конца отбора возглавляют группу и опережают хорватов на два очка. Занявший первое место получит прямую путевку на турнир. Второй команде придется побороться за выход на ЧМ в стыковых матчах.

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