Дзюба отписался от аккаунта сборной России по футболу в Instagram

Форвард «Зенита» Дзюба отписался в Instagram от сборной России по футболу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба больше не является подписчиком аккаунта сборной России по футболу в Instagram. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Когда футболист отписался от национальной команды — неизвестно. Сейчас игрок подписан на 118 аккаунтов, среди них футболисты, актеры, шоумены, представители других видов спорта. На самого Дзюбу подписано 1,2 миллиона пользователей.

Ранее в пятницу, 29 октября, Дзюба установил рекорд чемпионата России по количеству забитых мячей. В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (4:1) он стал автором 144-го гола в карьере и обошел бывшего форварда «Ротора» Олега Веретенникова.

25 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав команды на матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Дзюбы в списке из 41 игрока не оказалось.