Дзюба установил рекорд чемпионата России по количеству голов

Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил 144-й мяч в чемпионате России и установил рекорд

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 144-й мяч в карьере в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отличился во втором тайме матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» и установил рекорд. Он обошел бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова, который в первенстве страны отличился 143 раза.

На момент публикации новости в матче «Зенита» с «Динамо» идет 76-я минута. Игра проходит в Санкт-Петербурге, хозяева ведут со счетом 3:1.

Дзюба в нынешнем сезоне провел 13 матчей в РПЛ. Он отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Веретенников завершил профессиональную карьеру в 2009 году. Вместе с «Ротором» форвард дважды становился серебряным призером чемпионата России. Он также три раза выигрывал гонку бомбардиров в первенстве страны.