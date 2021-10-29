«Зенит» разгромил «Динамо» и упрочил лидерство в РПЛ

«Зенит» со счетом 4:1 разгромил «Динамо» и оторвался от москвичей на шесть очков

«Зенит» на своем поле разгромил «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 29 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Клаудиньо, Вендел, Артем Дзюба, который забил рекордный 144-й мяч в чемпионате страны, и Ярослав Ракицкий. У динамовцев с пенальти отличился Даниил Фомин.

«Зенит» благодаря победе набрал 29 очков и упрочил лидерство в РПЛ. «Динамо» имеет в активе 23 очка и занимает вторую позицию.

«Зенит» в следующем туре 7 ноября на выезде сыграет с «Уралом». «Динамо» днем раньше на своем поле примет «Краснодар».