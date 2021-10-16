Дзюба повторил рекорд чемпионата России по количеству голов

Дзюба забил 143-й гол в чемпионате России и повторил рекорд турнира

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнялся с бывшим форвардом «Ротора» Олегом Веретенниковым по количеству голов, забитых в чемпионате России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» игрок сине-бело-голубых на 86-й минуте отличился ударом головой. Он повторил рекорд предшественника. Теперь в их активе по 143 забитых мяча в первенстве страны.

Следующий гол сделает 33-летнего Дзюбу единоличным лидером в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

Веретенников завершил профессиональную карьеру в 2009 году.

Встреча «Зенита» с «Арсеналом» прошла в субботу, 15 октября, в Туле. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.