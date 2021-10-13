Карпин допустил новый вызов Дзюбы в сборную России

Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в команду Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Карпин допустил, что может снова вызвать нападающего «Зенита». «Если он будет нужен — позовем. Захочет — приедет», — отметил он.

Карпин также заявил, что не видит никакого конфликта между ним и Дзюбой. «Вряд ли договоримся с ним? О чем? Я — тренер команды. Вызываю игрока. Это уже его дело — приезжать или нет», — добавил он.

20 сентября Дзюба попал в расширенный список национальной команды. Однако форвард «Зенита» отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму. Эксперты увидели в этом продолжение конфликта между Карпиным и Дзюбой.

Карпин возглавил национальную команду в июле. Контракт со специалистом рассчитан до декабря 2021-го. Соглашение будет продлено, если Карпин добьется попадания сборной в стыковые матчи на чемпионат мира-2022.