«Зенит» проиграл аутсайдеру РПЛ и потерпел второе поражение подряд

«Зенит» на выезде проиграл «Арсеналу», у гостей отличился Артем Дзюба

Петербургский «Зенит» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 16 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва. У гостей гол забил Артем Дзюба.

Победа позволила аутсайдеру РПЛ «Арсеналу» набрать 12 очков и выйти на 12-е место в чемпионате России. «Зенит» потерпел второе поражение подряд в лиге, имеет в активе 23 очка и остается лидером первенства страны.

«Зенит» в следующем туре 24 октября на своем поле сыграет со «Спартаком». «Арсенал» днем ранее на выезде встретится с «Ростовом».