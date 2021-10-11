Бывший футболист клуба РПЛ объяснил нежелание россиян играть в Европе

Российские футболисты не хотят играть в Европе из-за низких зарплат и высоких налогов. Такое объяснение в интервью РИА Новости озвучил бывший игрок «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович.

По мнению экс-защитника клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ), нежелание россиян уезжать за рубеж также связано с высокой конкуренцией в местных командах. «В Европе иная система оценки игроков: никто не вспомнит, кем ты был вчера, — ты должен доказывать свой уровень здесь и сейчас», — добавил Филекович.

При этом футболист посоветовал россиянам не бояться переезжать в Европу. По его словам, чем больше в России будет таких игроков, тем выше станет уровень сборной страны.

Филекович выступал за «Крылья Советов» с 2006 по 2007 год. В его активе 14 матчей в составе сборной Словении. Он завершил карьеру в 2010-м.