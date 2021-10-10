Шведский игрок РПЛ поделился первым впечатлением от России

Шведский полузащитник «Химок» Филип Дагерстол: думал, что русские люди достаточно жесткие

Шведский полузащитник «Химок» Филип Дагерстол рассказал о пребывании в России. Его слова приводит сайт «Матч ТВ».

«Сначала, когда я только приехал, я думал, что русские люди достаточно жесткие и закрытые», — поделился первым впечатлением игрок Российской премьер-лиги (РПЛ). Он добавил, что со временем понял, что жители России очень отзывчивые.

24-летний Дагерстол перешел в подмосковный клуб в январе 2021 года. Прежде он играл в шведских «Сюльвии» и «Норрчепинге».

В сентябре 2021-го люксембургский полузащитник украинской «Ворсклы» Оливье Тилль сравнил местный чемпионат с российским. Футболист рассказал, что его удивил одинаковый уровень клубов, ведь в России игроки получают больше.