Игравший на Украине бразилец описал отъезд из страны фразой «русские окружали»

Бывший полузащитник украинского «Днепра», бразилец Жулиано вспомнил, как в 2014 году он уехал из страны. Его слова приводит Globo Esporte.

Футболист рассказал, что из-за начавшегося кризиса в отношениях между Россией и Украиной он решил вернуться в Бразилию, однако руководство «Днепра» не хотело отпускать игрока и пыталось уговорить его продлить контракт. Тогда он связался с консулом Бразилии в Киеве. «Он сказал, что посадит меня в самолет в любое время, так как страну окружают русские, которые могут войти в считаные часы. Это было неспокойное время», — описал свой отъезд этой фразой Жулиано.

Бразилец выступал за «Днепр» с 2011-го по 2014-й. Он принял участие в 87 матчах, в которых забил 16 мячей. Покупка Жулиано стала самой дорогой в истории клуба. Также хавбек играл за петербургский «Зенит» и бразильские «Интернасьонал» и «Гремио».

В марте 2014 года полуостров Крым вошел в состав России в результате референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.