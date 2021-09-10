Украинских футболистов сравнили с российскими

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сравнил украинских футболистов с российскими. Интервью со спортсменом опубликовано на канале «Бомбардир» в YouTube.

По его мнению, представляющие Украину футболисты по совокупности талантливее игроков из России. Он также отметил, что украинская сборная на данный момент сильнее российской, но проверить это не удастся из-за решения международных футбольных властей разводить команды в турнирах.

При этом Калиниченко отметил, что его насторожило выступление сборной Украины на Евро-2020. По его мнению, в квалификации к турниру команда играла качественнее.

На минувшем чемпионате Европы сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии. Россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.