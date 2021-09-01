Сборная Украины сыграла вничью в первом матче без Шевченко

Украина не сумела обыграть сборную Казахстана в матче отбора чемпионата мира-2022

Сборная Украины не сумела переиграть команду Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Нур-Султане и завершился вничью со счетом 2:2. Украинцы открыли счет уже на второй минуте матча усилиями Романа Яремчука. Только во втором тайме на 74-й минуте Казахстану удалось сравнять счет.

В добавленное время украинцы вышли вперед. На 93-й минуте отличился Даниил Сикан. Однако команде Казахстана удалось избежать поражения. Дубль оформил Руслан Валлиулин. Украина провела первую встречу под руководством Александра Петракова: специалист исполняет обязанности главного тренера команды после ухода Андрея Шевченко.

1 августа Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала Евро-2020. Он возглавил сборную в 2016 году.