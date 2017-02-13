Бразилец из «Зенита» поведал об освоенном с помощью караоке русском языке

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жулиано рассказал, что выучил русский язык с помощью караоке. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос о том, как он сумел освоить русский язык, бразилец рассказал, что во время игры в украинском «Днепре» он вместе с товарищами по команде посещал караоке.

«В "Днепре" мы часто ходили с ребятами в такие места. Вот и запоминал слова по песням», — объяснил Жулиано, отметив, что выучил английский язык с помощью просмотра сериала «Доктор Хаус».

«Когда в 2010 году еще играл за "Интренасьонал" из Порту-Аллегри, начал брать уроки английского. Но ходил на них всего два месяца из-за того, что перешел в "Днепр". Однако мне понравился этот язык. Когда возможности заниматься с учителем не стало, начал смотреть англоязычные сериалы в оригинале. Эффект двойной: с одной стороны, получаешь удовольствие, с другой — подтягиваешь язык», — подчеркнул полузащитник.

Жулиано перешел в «Зенит» летом 2016 года. Он провел 15 матчей в рамках чемпионата России, в которых отметился семью голами. Также игрок выступал за бразильские «Интернасьонал» и «Гремио», а также за украинский «Днепр».