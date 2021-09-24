Иностранный футболист назвал парадокс футбола в России и на Украине

Люксембургский футболист «Ворсклы» Тилль: не вижу разницы между Россией и Украиной

Люксембургский полузащитник украинской «Ворсклы» Оливье Тилль сравнил местный чемпионат с Российской премьер-лигой (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на «Футбол.ua».

Футболист рассказал, что его удивило одинаковое выступление клубов, ведь в России футболисты получают больше. Он видит парадокс в том, что российская лига находится практически на одном уровне с украинской. «Я счастлив на Украине! Не вижу какой-то разницы между Россией и Украиной на бытовом уровне», — подытожил иностранец.

Тилль выступал за российскую «Уфу» с 2018 по 2020 год. Зимой 2020-го футболист перешел в «Ворсклу».

По состоянию на 17 сентября Россия занимает десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сейчас в активе страны 30,882 рейтинговых очка. Украина является ближайшим преследователем России, набрав 30,400 балла.

