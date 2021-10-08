Футболистом «Зенита» заинтересовался лондонский «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант покупки у «Зенита» форварда сборной Ирана Сердара Азмуна. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, англичане заинтересовались футболистом в связи с возможным уходом французского форварда команды Александра Ляказетта. Летом 2022 года у нападающего истечет контракт с «канонирами», и он станет свободным агентом. Иранец мог бы его заменить.

7 октября стало известно, что Азмун не получит дополнительную дисквалификацию за прямую красную карточку в игре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Футболист, пытаясь забить мяч, ударил ногой в корпус вратаря сочинцев Сослана Джанаева.

Иранец выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 25 миллионов евро.