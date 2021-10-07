В «Зените» отреагировали на решение КДК РФС об отказе отменять удаление Азмуна

Решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не отменять красную карточку форварду «Зенита» Сердару Азмуну не оправдало ожидания петербургского клуба. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко.

По его мнению, иранцу стоило аннулировать удаление исходя из прецедентов в европейской и российской практиках. Он также отметил, что эксперты по разному отреагировали на эпизод. По словам Макаренко, в КДК сошлись во мнении, что Азмун фолил неумышленно. «Но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе», — добавил пресс-секретарь.

Ранее 7 октября стало известно, что КДК не стал наказывать Азмуна дополнительной дисквалификацией, он пропустит только один матч. В «Спартаке» отметили, что не ожидали от дисциплинарного органа ничего другого.

Азмун получил прямую красную карточку в игре десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:2). Иранец, пытаясь переправить мяч в ворота, ударил ногой по корпусу голкипера сочинцев Сослана Джанаева.