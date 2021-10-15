Джигурда отказался драться с Дзюбой и вызвал на бой Валуева

Джигурда заявил, что не хочет драться с Дзюбой, и выразил желание встретиться с Валуевым

Российский актер и шоумен Никита Джигурда поделился планами на ближайшие бои по правилам бокса. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Он отметил, что в конце октября состоится поединок с телеведущим Отаром Кушанашвили. Стороны достигли предварительного согласия, но контракт пока не подписан. Джигурда также отказался драться с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Он объяснил это любовью к игроку.

Кроме того, актер вызвал на бой бывшего чемпиона мира по боксу и депутата Госдумы Николая Валуева. «Не бойся, продолжи традицию, встань за Виталия Милонова со мной в октагон», — заявил Джигурда, отметив, что удары по голове будут запрещены.

Бой актера с депутатом Госдумы Милоновым по правилам бокса без ударов по голове прошел 5 октября. Победителем поединка был признан Джигурда.