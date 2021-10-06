Милонов описал бой с Джигурдой словами «вышел получить по ребрам»

Депутат Госдумы Милонов о бое с Джигурдой: я мог выглядеть трусом либо взять перчатки

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о впечатлениях от поединка по правилам бокса с российским актером и шоуменом Никитой Джигурдой. Его слова приводит News.ru.

«У меня не было выбора, он сказал: давай выходи. Я мог либо выглядеть трусом, который откажется, либо первый раз в жизни взять перчатки. Я вышел, чтобы получить по ребрам», — такими словами описал он бой. Депутат добавил, что этот поединок стимулировал его заняться спортом.

6 октября в сети появились кадры поединка Милонова с Джигурдой. На опубликованном ролике видно, что актер превосходит соперника по силе. Отмечалось, что после поединка Милонов пожаловался на обман со стороны организаторов, так как он рассчитывал на близкий к рестлингу поединок, а вышел на полноценный бой с более подготовленным противником.

Об условиях поединка 20 сентября сообщил глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян. Он рассказал, что Джигурда и Милонов проведут в клетке три раунда и будут драться в перчатках для смешанных единоборств.