Джигурда подерется с Милоновым

Российский актер и шоумен Никита Джигурда проведет поединок по правилам бокса с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Об этом глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян сообщил «РБ Спорту».

Арутюнян рассказал, что Джигурда и Милонов проведут в клетке три раунда и будут драться в перчатках для смешанных единоборств (MMA). «Хотим сделать максимально интересный хайповый бой, который бы вышел за рамки профессиональных и поп-ММА», — подчеркнул он.

60-летний Джигурда дебютировал в MMA 18 сентября. Результат поединка, а также имя соперника организаторами турнира пока не разглашается.

В главном бою ивента подрались российский боец MMA Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов. Схватка продлилась три раунда, а ее победителем стал Емельяненко.