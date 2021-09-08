Александр Емельяненко отверг идею боя с Джигурдой

Российский боец Александр Емельяненко считает, что артист Никита Джигурда не выйдет на бой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко не видит смысла в выставочном поединке с актером Никитой Джигурдой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

40-летний тяжеловес отверг идею противостояния с 60-летним артистом. Последний должен выступить на одном турнире с Емельяненко и подраться с адвокатом Сергеем Жориным.

«Какой Джигурда? У него песок из задницы уже сыпется, это дедушка. Против меня он точно не выйдет, ему жить охота», — считает Емельяненко.

Схватка Емельяненко и блогера Артема Тарасова должна пройти в рамках промоушена «Наше дело». Бой запланирован на 18 сентября.

В последний раз Емельяненко дрался в июле 2020-го. Тогда он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings и Pride, а также российских промоушенах RCC, WFCA и M-1 Challenge.