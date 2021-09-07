Александр Емельяненко высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России

Александр Емельяненко о невызове в сборную России Артема Дзюбы: он не делал там погоды

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался о невызове в национальную футбольную сборную Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что отсутствие игрока не сказывается на команде, так как тот «не делал в ней погоды». Боец также добавил, что в последних матчах без Дзюбы россияне продемонстрировали неплохой результат.

Артема Дзюбы не оказалось в окончательном составе сборной России на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022. Список игроков был оглашен 23 августа новым главным тренером команды Валерием Карпиным.

Дзюба провел в составе сборной России 55 матчей, в которых забил 30 мячей. По количеству голов за российскую команду он делит лидерство с Александром Кержаковым, который завершил карьеру.