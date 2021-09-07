Александр Емельяненко рассказал об истерике брата из-за его телефонного звонка

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA рассказал о том, как несколько лет назад попытался позвонить брату Федору.

«Я ему позвонил, у него аж истерика началась. Я думал, он захлебнется в словах. Я выслушал его и понял, что отношения нам еще долго не наладить», — описал телефонный звонок спортсмен. Он добавил, что не верит в примирение с родственником, так как обоих устраивает отсутствие общения друг с другом.

В августе этого года Александр Емельяненко отреагировал на слова брата Федора об их конфликте. Тот признался, что ему горько от их ссоры. Однако Александр посчитал, что Федор ведет себя лицемерно.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.