Никита Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет

Актер и шоумен Никита Джигурда подрался по правилам MMA на турнире «Наше дело»

Российский актер и шоумен Никита Джигурда провел поединок по правилам смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщает ТАСС.

60-летний Джигурда дебютировал в MMA. Результат поединка, а также имя соперника организаторами турнира не разглашается. Актер принял участие в ивенте 18 сентября, в главном бою которого подерутся российский боец MMA Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов.

Как сообщалось ранее, оппонентом Джигурды в дебютном поединке мог стать адвокат Сергей Жорин. Также актер бросал вызов Емельяненко.

Джигурда принимал участие в популярном телешоу «Король ринга», которое транслировал Первый канал. В рамках него он проводил поединки по правилам бокса с другими знаменитостями.

Джигурда — российский и советский актер. Пик его карьеры в кино пришелся на 1990-е. В частности, он снимался в трилогии Евгения Матвеева «Любить по-русски».