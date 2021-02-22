Джигурда вновь женился на олимпийской чемпионке

Артист Никита Джигурда во второй раз женился на олимпийской чемпионке Марине Анисиной. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Комсомольская правда».

На опубликованном видео со свадьбы Джигурда и Анисина заходят в зал, держась за руки. Жених пожимает руки гостям и кричит: «Слава роду!»

Супруги расходились в 2016 году несмотря на двоих общих детей, но в 2021 году стало известно, что они вновь сочетаются браком.

Джигурда ранее отмечал, что любит Анисину с 2007 года: «Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете». Он заявил, что помирился с Анисиной еще год назад, однако пандемия коронавируса помешала их планам.

Впервые артист и спортсменка поженились в 2008 году. В браке у них родились двое детей. В 2016-м Анисина решила развестись с Джигурдой из-за его неадекватности.