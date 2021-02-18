Джигурда женится на олимпийской чемпионке во второй раз

Артист Никита Джигурда во второй раз женится на олимпийской чемпионке Марине Анисиной. Об этом он рассказал газете «Комсомольская правда».

Свадьба запланирована на 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе. «Я планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008 году, но уговорили на 22 февраля», — объяснил он, добавив, что ему нравится дата бракосочетания — 22.02.2021.

Джигурда отметил, что любит Анисину с 2007 года: «Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете». Он заявил, что помирился с Анисиной еще год назад, однако пандемия коронавируса помешала их планам.

Впервые артист и спортсменка поженились в 2008 году. В браке у них родились двое детей. В 2016-м Анисина решила развестись с Джигурдой из-за его неадекватности.

Летом 2020 года Джигурда регулярно приходил на заседания суда по делу актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, и пел о невиновности артиста.