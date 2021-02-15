Джигурда предложил исполнить на «Евровидении» песню на стихи Бродского

Российский артист Никита Джигурда предложил исполнить на «Евровидении» песню на стихи поэта Иосифа Бродского. Своим мнением он поделился в интервью с ФАН.

Джигурда прокомментировал предложение певца Юрия Лозы отказаться от исполнения песен на английском языке на музыкальном конкурсе. «Я люблю и уважаю Юру Лозу. Он профессионал своего дела. Я могу понять его посыл. Однако поскольку "Евровидение" — это международный конкурс, то, ясное дело, нужно пытаться перевести великий русский язык на великий международный английский язык», — заявил артист. Он подчеркнул, что прежде всего необходимо уделять внимание содержанию выступления.

По его словам, лучшим вариантом будет исполнение стихов советского поэта Иосифа Бродского. «Бродский писал и на русском, и на английском языке. Вот если бы кто-нибудь взял, да и положил его стихотворение в основу своей композиции, с которой он выйдет представлять Россию на "Евровидении"», — выдвинул свое предложение Джигурда, отметив, что такое выступление имело бы «настоящий посыл» на международном конкурсе песни.

Он также назвал имя исполнителя, способного в следующем году достойно представить страну с подобным музыкальным номером: «Полина Гагарина. Моя любимая девочка. Она делает свой продукт — на мировом уровне». Актер добавил, что готов выступить у нее на бэк-вокале ради того, чтобы «качнуть зал».

Ранее композитор и певец Юрий Лоза призвал российских артистов не исполнять англоязычные песни на «Евровидении». Он отметил, что исполнение песен на национальном языке даст возможность заслужить уважение других стран.