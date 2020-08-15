Джигурда раскритиковал слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц

Актер Никита Джигурда раскритиковал слова продюсера Иосифа Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Артист заявил, что во время карантина тратил около 30 тысяч рублей в месяц. При этом он, по его словам, пил один кефир и не ел мясо. Джигурда отметил, что знает о людях, которые живут на 8-12 тысяч рублей в месяц. Именно поэтому ему смешны слова Пригожина, которому нужны полтора миллиона.

Джигруда добавил, что в указанную сумму не входят расходы на его семью, живущую во Франции, так как там на 30 тысяч нельзя прожить.

Ранее российская и советская актриса театра и кино Эвелина Бледанс заявила, что сможет прожить на тысячу рублей в день. Тем не менее она объяснила, что в целом для комфортной жизни достаточно 50 тысяч рублей в месяц. По ее мнению, семье с большим количеством детей уже будет не так просто прожить на такие деньги.

В начале августа Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей. «Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — сказал он, добавив, что тратит не менее полутора-двух миллионов рублей в месяц.