Джигурда бросил вызов Емельяненко

Актер Никита Джигурда в Instagram бросил вызов российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко.

Джигурда предложил бойцу ответить за оскорбления в его адрес и провести поединок по правилам бокса. «Это не хайп и не договоренность ради пиара. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них!» — заявил он. Актер вспомнил об отказе ведущего Владимира Соловьева от поединка с ним и выразил надежду, что «Емельяненко не зассыт».

6 мая Емельяненко высмеял идею поединка с участием 59-летнего Джигурды и 56-летнего Соловьева, сказав, что из тех «песок сыпется». Он добавил, что смешанные единоборства «раскачали», и теперь все хотят быть спортсменами.

На счету Емельяненко 28 побед и семь поражений в поединках по правилам MMA. 30 ноября прошлого года спортсмен провел бой на боксерском ринге с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, нокаутировав соперника за две минуты.

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