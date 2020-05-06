Емельяненко высмеял Соловьева

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высмеял телеведущего Владимира Соловьева на фоне разговоров о его попытках попробовать себя в боксе. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется», — заявил боец. Он добавил, что спорт «раскачали», потому что теперь все хотят быть спортсменами.

При этом Емельяненко подчеркнул, что не следит за новостями о Соловьеве.

Ранее бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отказался обучать Соловьева ударной технике. По его словам, любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет выступить в качестве тренера для журналиста.

Соловьев провел мастер-класс по исполнению ударов на своем канале в YouTube, а также пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой.

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