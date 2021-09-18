Александр Емельяненко победил блогера

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко одержал победу в поединке по правилам бокса против блогера Артема Тарасова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

40-летний Емельяненко оказался сильнее Тарасова. Поединок возглавил турнир промоушена «Наше дело».

Перед поединком Емельяненко оказался тяжелее оппонента на 38 килограммов. Спортсмены дрались в перчатках для MMA.

Летом 2020-го Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. Это последний официальный поединок в MMA для российского тяжеловеса.

Емельяненко уже участвовал в выставочных поединках. В частности, в ноябре 2019-го он провел бой против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Схватка закончилась победой Емельяненко нокаутом.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride и WFCA. Он младший брат другого российского тяжеловеса Федора Емельяненко.

Тарасов — блогер и боец MMA. На его счету семь побед при единственном поражении. Тарасов провел всего один поединок под эгидой крупного промоушена. В августе 2018-го он одержал победу под эгидой M-1 Challenge.