Александр Емельяненко оказался тяжелее блогера на 38 килограммов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оказался тяжелее своего оппонента, блогера Артема Тарасова, на 38 килограммов. Об этом сообщает Sport24.
Церемония взвешивания перед турниром промоушена «Наше дело» состоялась в Москве. 40-летний Емельяненко весит 124 килограмма. Тарасов — 86 килограммов. Схватка пройдет 18 сентября по правилам бокса.
Емельяненко пообещал закончить схватку в первом раунде. Он также считает, что его соперник напрасно отказался от боксерских перчаток. Участники поединка будут боксировать в перчатках для MMA.
В июле 2020-го Емельяненко уступил нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову. Тогда он также оказался тяжелее соперника, перевесив Исмаилова почти на 20 килограммов.
Емельяненко уже выступал в показательном поединке по боксу. В ноябре 2019-го он отправил в нокаут пауэрлифтера Михаила Кокляева.