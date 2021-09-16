Александр Емельяненко пообещал закончить бой с блогером в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок с блогером Артемом Тарасовым под эгидой промоушена «Наше дело». Об этом он рассказал в ходе прямого эфира в Instagram.
40-летний тяжеловес пообещал закончить поединок в первом раунде. Он также отметил, что не будет жалеть оппонента. «Ему очень больно достанется», — заявил Емельяненко.
Боец также подчеркнул, что Тарасов принял неудачное решение, отказавшись от боксерских перчаток. «Вообще головой не думает парень», — добавил Емельяненко.
Поединок между Емельяненко и Тарасовым пройдет по правилам бокса 18 сентября. Гонорар тяжеловеса составит десять миллионов рублей.
Спортсмен не выступал с июля 2020-го. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову в профессиональном поединке по правилам MMA. В выставочном бою по правилам бокса Емельяненко дрался в ноябре 2019-го. Он нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.