Александр Емельяненко пообещал закончить бой с блогером в первом раунде

Александр Емельяненко о бое с Артемом Тарасовым: ему будет очень больно

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок с блогером Артемом Тарасовым под эгидой промоушена «Наше дело». Об этом он рассказал в ходе прямого эфира в Instagram.

40-летний тяжеловес пообещал закончить поединок в первом раунде. Он также отметил, что не будет жалеть оппонента. «Ему очень больно достанется», — заявил Емельяненко.

Боец также подчеркнул, что Тарасов принял неудачное решение, отказавшись от боксерских перчаток. «Вообще головой не думает парень», — добавил Емельяненко.

Поединок между Емельяненко и Тарасовым пройдет по правилам бокса 18 сентября. Гонорар тяжеловеса составит десять миллионов рублей.

Спортсмен не выступал с июля 2020-го. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову в профессиональном поединке по правилам MMA. В выставочном бою по правилам бокса Емельяненко дрался в ноябре 2019-го. Он нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.