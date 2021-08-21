Александр Емельяненко договорился о бое с блогером

Александр Емельяненко подерется с Артемом Тарасовым в рамках промоушена «Наше дело»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проведет поединок с блогером Артемом Тарасовым. Об этом тяжеловес написал в Instagram.

40-летний Емельяненко заявил, что подписал контракт на бой. «Придется бить детей», — написал тяжеловес в описании к фото, где он стоит напротив 31-летнего Тарасова. «Артем, обещаю, что все будет быстро, не успеешь моргнуть», — добавил бывший боец Pride.

Поединок по правилам бокса пройдет в рамках промоушена «Наше дело». Схватка состоится в сентябре.

11 августа Тарасов признался, что получит за бой с Емельяненко пять миллионов рублей. Гонорар самого тяжеловеса составит десять миллионов рублей.

Емельяненко не выступал с июля 2020-го. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову в профессиональном поединке по правилам MMA. В выставочном бою по правилам бокса Емельяненко дрался в ноябре 2019-го. Он нокаутировал паурлифтера Михаила Кокляева.