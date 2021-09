Александр Емельяненко вышел перед боем в майке с нецензурной цитатой Лаврова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко выложил в Instagram фотографию с битвы взглядов перед поединком с блогером Артемом Тарасовым.

Спортсмен вышел перед боем в майке с нецензурной цитатой «Who are you to fucking lecture me?», сказанной министром иностранных дел России Сергеем Лавровым британскому коллеге Дэвиду Милибэнду в 2008 году во время вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией. Лавров попросил Милибэнда «не читать ему лекций» в ответ на требование британца договариваться с президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Поединок между Емельяненко и Тарасовым пройдет по правилам бокса в рамках промоушена «Наше дело». Схватка состоится 18 сентября. Гонорар Емельяненко составит десять миллионов рублей.

Спортсмен не выступал с июля 2020-го. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову в профессиональном поединке по правилам MMA. В выставочном бою по правилам бокса Емельяненко дрался в ноябре 2019-го. Он нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.