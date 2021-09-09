Александр Емельяненко обесценил победы Нурмагомедова на пути к чемпионству в UFC

Александр Емельяненко считает, что у Хабиба Нурмагомедова не было сильных соперников

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о карьере соотечественника Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Тяжеловес стал гостем шоу Hustle MMA на YouTube.

40-летний Емельяненко обесценил победы Нурмагомедова. «У Хабиба сильных оппонентов не было до встречи с Конором Макгрегором. Я много раз это говорил. С кем Хабиб дрался? Да, ему устроили грамотный путь к поясу. Менеджер у него хороший, помог обойти сильных бойцов», — посчитал тяжеловес.

Емельяненко убежден, что уровень конкуренции у Макгрегора на пути к чемпионству был выше, чем у Нурмагомедова. «Конор перебил всех, идя к поясу», — заключил Емельяненко.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Впервые россиянин завоевал пояс весной 2018-го. Он должен был драться с временным чемпионом промоушена Тони Фергюсоном, но американец получил травму и снялся с боя. Вместо Фергюсона в октагоне Нурмагомедову противостоял Эл Яквинта.

Макгрегор и Нурмагомедов встретились в клетке осенью 2018-го. Россиянин вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде и впервые в карьере защитил пояс чемпиона UFC. Всего на счету Нурмагомедова три защиты титула: в 2019-м он одолел Дастина Порье, а осенью 2020-го оказался сильнее Джастина Гейджи. Одержав 29-ю победу в карьере, россиянин покинул спорт.