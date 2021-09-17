Александр Емельяненко описал встречу с Путиным

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вспомнил встречу с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

40-летний тяжеловес описал встречу с политиком. «Был не столько ужин, сколько общение. Мы даже не ели, на столе стояли холодные закуски. Кто-то из иностранных ребят заказывал себе алкоголь, но мы решили себя не провоцировать. Перед Владимиром Владимировичем пили воду», — рассказал Емельяненко.

Боец признался, что ничего не просил у президента. «Я понимал, что у него и без меня забот хватает», — добавил он. Встреча прошла после турнира Bodog в 2007 году. Ужин проходил в Константиновском дворце.

Емельяненко предстоит поединок с блогером Артемом Тарасовым. Бой состоится 18 сентября и пройдет по правилам бокса.

В последний раз Емельяненко дрался летом 2020-го. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову в профессиональном поединке по правилам MMA.