Александр Емельяненко оценил вероятность боя с «инвалидом» Джеффом Монсоном

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко (ММА) оценил вероятность проведения боя на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Слова спортсмена передает Sport24.

«Да он уже старый, инвалид, еле ходит. Он же не боксер. Сколько лет уже в зале не был. Он же депутат», — заявил боец. При этом Емельяненко подтвердил, что достиг договоренности с промоушеном Hardcore FC, который организует бои на голых кулаках. Спортсмен отметил, что ожидает подписания контракта, после чего о сотрудничестве станет известно официально.

6 сентября Монсон сообщил, что возвращается в ММА. Уточнялось, что он проведет бой с 54-летним Олегом Тактаровым. Спортсмены провели дуэль взглядов, однако позже Монсон от боя отказался. По словам бойца, теперь он проведет поединок в декабре против Александра Емельяненко.

Спортсмены уже встречались в поединке по правилам ММА. Бой состоялся 15 ноября 2012 года и завершился победой Монсона.

Емельяненко следующий поединок проведет 18 сентября против блогера Артема Тарасова. Бой состоится по правилам бокса.