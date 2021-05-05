Бывший боец смешанного стиля (ММА), депутат Совета депутатов Красногорска Джефф Монсон стал обманутым дольщиком. Об этом сообщает Telegram-канал Двач/Ньюсач.

50-летний американец приобрел жилье в строящемся ЖК в Сочи, но так и не получил ключей от квартиры. Монсон прибыл на собрание обманутых дольщиков, где узнал, что застройщик обанкротился. Согласно договору, объект должен был быть сдан еще в 2018 году. Администрация города объявила, что нашла нового подрядчика.

Монсон получил российский паспорт в мае 2018 года. Американец избрался в Совет депутатом Красногорска от партии «Единая Россия». От гражданства США ветеран MMA отказался.

Монсон придерживается радикальных левых взглядов и относит себя к анархистам. На груди спортсмена можно увидеть татуировку в виде красно-черной звезды — символа анархо-коммунизма. На бои американец выходил под гимн СССР. На счету Монсона 61 победа при 26 поражениях.