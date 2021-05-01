Джефф Монсон дал совет российским спортсменам из-за прекращения выдачи виз США

Бывший боец смешанного стиля (ММА), депутат Совета депутатов Красногорска Джефф Монсон дал совет российским спортсменам по поводу прекращения выдачи виз США. Его слова приводит Sport24.

Монсон посчитал, что россиянам не стоит менять спортивное гражданство для участия в соревнованиях в США, так как ни один турнир не стоит таких жертв. При этом он выразил надежду, что власти США не будут смешивать спорт и политику и разрешат российским атлетам въезд на домашние турниры. «Если этого не случится, это навредит обычным людям. Это будет необратимое и ужасное решение», — подытожил депутат.

Монсон родился в США. В мае 2018 года он получил российский паспорт и избрался в Совет депутатов подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия». Боец отказался от американского гражданства.

Монсон неоднократно признавался в любви к России и выходил на поединки под гимн СССР. За карьеру боец провел 88 боев, из них — 61 победа и 26 поражений, еще один поединок завершился вничью.

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